Identitas Kerangka Manusia di Bantul Terungkap, Penyebab Kematian Diselidiki

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kerangka manusia yang ditemukan di Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul kini identitasnya telah terungkap.

Sebelumnya, kerangka yang ditemukan oleh warga sekitar pada Senin (19/10) itu sulit diidentifikasi oleh tim forensik karena hampir seluruh tubuh menyisakan tulang.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto memastikan bahwa identitas kerangka tersebut adalah Muhammad Rofingi (33) warga Padukuhan Watugedug.

Menurut Iptu Rita, identitas korban dipastikan oleh pihak keluarga yang mengenali sejumlah ciri fisik terutama pada bagian gigi.

"Terdapat ciri khas pada gigi yakni gingsul pada taring atas serta gigi depan atas yang tumbuh maju ke depan," kata Iptu Rita, Rabu (21/10).

Ciri khas yang dikemukakan keluarga korban persis dengan kondisi kerangka yang dievakuasi.

"Untuk penyebab kematian masih belum bisa ditentukan. Kami masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang berkaitan," ujarnya.

Pihaknya memastikan bahwa proses penyelidikan penyebab kematian korban tetap berjalan. (mcr25/jpnn)