Panduan Rute Trans Jogja Menuju 4 Mal Populer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga lokal maupun wisatawan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, bepergian ke pusat perbelanjaan kini makin praktis dan hemat berkat jangkauan armada Trans Jogja.

Moda transportasi publik berbasis bus rapid transit ini menghubungkan berbagai titik vital kota, termasuk empat mal besar: Ambarrukmo Plaza (Amplaz), Transmart Maguwo, Pakuwon Mall Jogja, dan Jogja City Mall (JCM).

Berikut adalah perincian rute Trans Jogja yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses empat mal besar, yaitu Amplaz, Pakuwon, Transmart Maguwo dan Jogja City Mall:

1. Menuju Ambarrukmo Plaza (Amplaz)

Ambarrukmo Plaza yang terletak di koridor Jalan Laksda Adisucipto diakses melalui Jalur 1A dan Jalur 5A.

Melalui Jalur 1A: Armada melaju dari Terminal Prambanan melewati Kalasan, Bandara Adisucipto, hingga Janti. Penumpang dapat langsung turun di Halte Ambarukmo atau Ambarukmo Plaza 2. Jalur ini kemudian melintasi Kridosono, Malioboro, Taman Pintar, Demangan, dan kembali mengitari area Amplaz.

Melalui Jalur 5A: Rute ini menghubungkan Terminal Jombor, JCM, UGM, Panti Rapih, Kridosono, hingga tiba di Ambarukmo Plaza 2. Jalur ini kemudian berlanjut menuju kawasan Babarsari, UPN, hingga Pakuwon Mall.

2. Menuju Transmart Maguwo

Bagi masyarakat yang hendak menuju Transmart Maguwo di area Ring Road Utara / Jalan Solo bagian timur, layanan Jalur 31 menjadi pilihan utama.

Melalui Jalur 31: Berangkat dari Terminal Condong Catur, bus melintasi kawasan kampus UGM, Panti Rapih, Kridosono, Malioboro, Ngabean, hingga Terminal Giwangan. Dari Giwangan, perjalanan dilanjutkan melewati JEC, Blok O, Manna Kampus, dan berhenti tepat di Halte Transmart Maguwo. Setelah itu, bus melanjutkan perjalanan ke arah Bandara Adisucipto, UPN, dan Pakuwon Mall.