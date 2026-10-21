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Aktivitas Terkini Gunung Merapi, Teramati 6 Kali Guguran Lava ke Barat Daya

Rabu, 21 Oktober 2026 – 11:24 WIB
Aktivitas Terkini Gunung Merapi, Teramati 6 Kali Guguran Lava ke Barat Daya - JPNN.com Jogja
Penampakan erupsi Gunung Merapi pada Sabtu siang (11/3). Foto: BPPTKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan resmi terkait hasil pemantauan aktivitas Gunung Merapi untuk periode pengamatan Selasa, 20 Oktober 2026.

Hingga saat ini, tingkat aktivitas Gunungapi Merapi yang berada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu masih ditetapkan berada pada Level III atau siaga.

Berdasarkan pengamatan meteorologi, kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup lemah ke arah timur.

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Suhu udara tercatat berkisar antara 17.9 derajat celsius hingga 28.9 derajat celsius, kelembaban udara 76.8–96.7 persen, serta tekanan udara 874.3–920.6 mmHg.

Secara visual, tubuh gunung teramati jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan ketinggian mencapai 50 hingga 150 meter di atas puncak kawah.

Sepanjang periode pengamatan, teramati enam kali guguran lava yang mengarah ke sektor barat daya, tepatnya menuju Kali Sat/Putih dan Kali Krasak, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 km).

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BPPTKG mencatat sejumlah aktivitas kegempaan yang mengindikasikan bahwa suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung. Rincian kegempaan selama 24 jam terakhir meliputi:

  • Gempa Guguran: 65 kali (Amplitudo: 2–28 mm, Durasi: 40.47–157.96 detik)
  • Gempa Hybrid/Fase Banyak: 64 kali (Amplitudo: 2–43 mm, S-P: 0.5–0.7 detik, Durasi: 9.92–71.11 detik)
  • Gempa Vulkanik Dangkal: 5 kali (Amplitudo: 2–12 mm, Durasi: 8.09–17.83 detik)
  • Gempa Tektonik Jauh: 5 kali (Amplitudo: 2–6 mm, S-P: 7.51–11.71 detik, Durasi: 71.35–111.75 detik)
  • Tremor Harmonik: 1 kali (Amplitudo: 4 mm, Durasi: 87.35 detik)

Menanggapi data pemantauan tersebut, BPPTKG merilis sejumlah rekomendasi penting demi keselamatan warga di sekitar lereng Merapi.

Gunung Merapi yang berada di perbatasan DIY Jateng masih menunjukkan aktivitas vulkanis yang cukup tinggi.
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