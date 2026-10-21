SPHP Kini Berganti Nama dan Kemasan, Jadi Beras Kita Medium

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog secara resmi memperkenalkan tampilan baru beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Medium.

Peluncuran kemasan anyar dengan identitas "Beras Kita Medium" tersebut digelar di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perubahan ini bukan sebatas urusan estetika wadah, melainkan strategi besar untuk memperkuat identitas beras SPHP dalam mendukung agenda kemandirian pangan nasional.

"Beras Kita Medium bukan sekadar perubahan nama dan kemasan, tetapi membawa semangat baru dalam menghadirkan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat," ujar Ahmad Rizal dalam keterangannya di lokasi peluncuran.

Kemasan baru Beras Kita Medium hadir dalam kemasan berukuran 5 kilogram. Tampilannya dirancang khusus dengan mengusung nilai patriotisme, ketahanan pangan, dan semangat swasembada beras nasional.

Mengusung filosofi "Beras Keluarga Indonesia Sejahtera", kemasan ini menegaskan pesan mendasar bahwa ketahanan pangan nasional bermula dari terpenuhinya kebutuhan gizi setiap keluarga di tanah air.

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"Melalui filosofi Keluarga Indonesia Sejahtera, kami ingin menjadikan Beras Kita sebagai simbol kedekatan Bulog dengan keluarga Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi terhadap perjuangan petani yang menjadi fondasi kekuatan pangan bangsa," tambah Rizal.

Ia menekankan bahwa langkah ini juga bertepatan dengan momentum dua tahun kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.