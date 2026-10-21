Polisi Sebut Telah Melepaskan Puluhan Demonstran yang Sempat Ditahan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD DIY sempat memanas pada Selasa (20/10) malam. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian mewarnai demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jogja sejak siang hari menggelar aksi damai di depan gedung dengan yang berlokasi di kawasan Malioboro tersebut.
Kondisi mulai tidak kondusif memasuki malam hari hingga membuat aparat kewalahan membendung massa yang masih bertahan di lokasi.
Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya sempat menahan puluhan pedemo.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan diskresi untuk menjaga keselamatan pedemo.
"Ada 32 peserta aksi (yang ditahan) terdiri dari 29 laki-laki dan tiga perempuan yang tadi malam sempat diamankan di area DPRD DIY demi keselamatan bersama, seluruhnya telah dipulangkan," kata Ihsan, Rabu (21/10).
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Mantan kapolres Bantul itu menyebut semua pademo yang ditahan tidak ada yang dibawa ke markas kepolisian.
"Tidak ada yang dibawa ke polda maupun polres, semuanya diamankan dan dipulangkan dari DPRD DIY dalam keadaan lengkap dan sehat. Bahkan ada yang kami antar sampai rumah," katanya. (mcr25/jpnn)
Puluhan demonstran sempat ditahan polisi dalam aksi di depan gedung DPRD DIY. Semuanya sudah dilepaskan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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