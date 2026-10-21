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Bupati Gunungkidul Mewanti-wanti ASN: Jangan Pungli dan Menyalahgunakan Wewenang

Rabu, 21 Oktober 2026 – 20:30 WIB
Bupati Gunungkidul Mewanti-wanti ASN: Jangan Pungli dan Menyalahgunakan Wewenang - JPNN.com Jogja
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih saat memberikan arahan kepada ASN di Kapanewon Nglipar. Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memberikan teguran keras sekaligus pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.

Ia meminta para abdi negara tersebut untuk secara tegas menghindari praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Pesan tegas tersebut disampaikan Endah saat menghadiri acara pembinaan pegawai Kapanewon (Kecamatan) Nglipar yang berlangsung di Bangsal Paseban, Kapanewon Nglipar, Rabu (21/10).

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Dalam arahannya, Endah mengingatkan bahwa posisi dan jabatan yang diemban oleh ASN merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas tinggi.

"Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi," tegas Endah di hadapan para pegawai.

Ia menekankan bahwa kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku adalah landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

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Menurutnya, ASN wajib memegang teguh nilai-nilai integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Gunungkidul dapat terus terjaga.

Bupati juga menyoroti peran krusial Kapanewon Nglipar sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Bupati Gunungkidul mengingatkan ASN untuk memberikan layanan secara profesional dan tidak melakukan pungli.
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TAGS   bupati gunungkidul ASN asn gunungkidul asn jogja Endah Subekti Kuntariningsih pungli pungli asn

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