Anggota Dewan Beri Catatan Soal Program Revitalisasi Sekolah di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menilai pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan dengan baik. Meski demikian, DPD RI memberikan sejumlah catatan dan masukan agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut dapat makin diperkuat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyerapan aspirasi masyarakat di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Yogyakarta, Rabu (21/10).

"Secara umum misinya bagus dan programnya berjalan baik serta manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah," kata Syauqi.

Ia menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Program ini bertujuan memastikan seluruh sekolah di tanah air memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan merata.

Kendati menunjukkan progres positif, Syauqi mengungkapkan bahwa hasil peninjauan lapangan mencatat beberapa aspek teknis yang masih perlu disesuaikan oleh instansi pelaksana.

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"Implementasi di lapangan ada yang masih perlu disesuaikan dari sisi kualitas pembangunannya, akuntabilitasnya, serta penyesuaian dengan tenggat waktu atau timeline," ujarnya.

Ia menambahkan standar kualitas pekerjaan di Yogyakarta tergolong tinggi sehingga menuntut keseriusan dan ketelitian ekstra dari seluruh pelaksana proyek agar fasilitas belajar yang dibangun tahan lama dan sesuai kebutuhan jangka panjang.