Seluruh Penerima Bansos Wajib Terdaftar di Portal Perlinsos

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menargetkan seluruh penerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya terdaftar secara resmi dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum akhir 2026.

Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan terintegrasi secara digital.

Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul Jazim Ahmadi menyatakan bahwa pihaknya mengerahkan berbagai lini elemen daerah untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pendaftaran warga penerima manfaat.

"Kami melibatkan semua PNS yang ada di Bantul. Kemudian, lurah dan pamong, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta warga masyarakat sendiri yang rela atau siap menjadi sukarelawan maupun agen Perlinsos," kata Jazim di Bantul, Rabu (21/10/2026).

Jazim menjelaskan semula proses sosialisasi dan pendaftaran portal Perlinsos ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Namun, menindaklanjuti arahan dan surat resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, tenggat waktu pelaksanaan penginputan data diperpanjang hingga akhir Desember 2026.

Penggunaan portal Perlinsos ini bersifat wajib bagi seluruh kelompok penerima bansos, baik masyarakat penerima aktif (existing) di tahun 2026 maupun calon penerima manfaat baru.

"Bagi penerima yang sudah mendapatkan bantuan pada 2026, pendataan ulang akan dilakukan oleh masing-masing pendamping sosial," jelasnya.