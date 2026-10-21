Usung Tema Reconnect, Jogja Cultural Wellness Festival 2026 Siap Digelar Bulan Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap menggelar kembali ajang Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2026 pada 6–8 November 2026.

Perhelatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi cultural wellness yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Ketua BPPD DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara menyampaikan bahwa JCWF 2026 hadir sebagai wadah yang mengintegrasikan kekayaan tradisi lokal, pengalaman kebugaran spiritual/fisik (wellness), serta prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

"JCWF 2026 merupakan festival yang mengintegrasikan kekayaan budaya, pengalaman wellness, dan pariwisata berkelanjutan," ujar GKR Bendara dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (21/10/2026).

Tahun ini, JCWF mengusung tema Reconnect: "Reconnecting People, Culture & Wellbeing". Melalui tema tersebut, festival ini menghadirkan beragam rangkaian acara yang dirancang untuk mempertemukan praktik wellness, ekspresi seni budaya, kreativitas komunitas, hingga gaya hidup ramah lingkungan.

GKR Bendara menjelaskan bahwa JCWF dikembangkan dari paradigma baru pariwisata masa depan.

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Menurutnya, pariwisata tidak lagi sekadar mengejar angka kunjungan wisatawan secara kuantitas, melainkan berfokus pada kualitas pengalaman (quality tourism), peningkatan kualitas hidup, pelestarian budaya, serta dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga lokal.

"Melalui pendekatan cultural wellness, JCWF berupaya menghadirkan pengalaman pariwisata yang menghubungkan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, alam, dan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Yogyakarta," jelasnya.