Update Harga Kebutuhan Pokok di Bantul Pekan Kedua Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) merilis hasil pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk pekan kedua (M2) Oktober 2026. Pemantauan berkala ini dilakukan secara langsung di lima pasar sampel, yakni Pasar Bantul, Imogiri, Niten, Pijenan, dan Piyungan.

Secara umum, pasokan dan ketersediaan komoditas pangan pokok di wilayah Kabupaten Bantul dipastikan berada dalam kondisi aman serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kendati demikian, pergerakan harga kebutuhan pokok menunjukkan dinamika yang bervariasi, di mana komoditas hortikultura seperti cabai dan bumbu dapur mengalami penyesuaian fluktuatif.

Cabai Rawit Hijau dan Tomat Melonjak

Beberapa komoditas bumbu dapur dan bahan segar mencatatkan kenaikan harga dibanding periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit hijau yang melonjak hingga Rp 9.440 per kg, dari semula Rp 39.120 menjadi Rp 48.560 per kg.

Selain cabai rawit hijau, penyesuaian harga ke atas juga dialami oleh:

Cabai Merah Besar: Naik Rp 4.000/kg, dari Rp 36.000 menjadi Rp 40.000/kg.

Tomat: Mengalami kenaikan Rp 2.320/kg, dari Rp 9.080 menjadi Rp 11.400/kg.

Telur Ayam Ras/Broiler: Merangkak naik tipis sebesar Rp 320/kg, dari Rp 24.080 menjadi Rp 24.400/kg.

Cabai Rawit Merah Melandai

Di sisi lain, konsumen di Bantul sedikit bernapas lega seiring melandainya harga sejumlah komoditas lain. Cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan, yaitu merosot sebesar Rp 11.960 per kg, dari Rp 74.080 menjadi Rp 62.120 per kg.

Tren penurunan ini juga diikuti oleh komoditas lain, antara lain:

Cabai Merah Keriting: Turun Rp 2.880/kg menjadi Rp 58.320/kg.

Bawang Merah: Melandai Rp 760/kg, dari Rp 29.760 menjadi Rp 29.000/kg.

Bawang Putih Honan (Sinco): Turun Rp 900/kg menjadi Rp 33.350/kg.

Bawang Putih Kating: Turun Rp 680/kg menjadi Rp 38.320/kg.

Daging Ayam Ras/Broiler: Turun tipis Rp 480/kg, dari Rp 38.000 menjadi Rp 37.520/kg.

Sektor Protein dan Olahan Kedelai Cenderung Stabil

Komoditas sumber protein utama dan olahan pangan berbasis kedelai dilaporkan tidak mengalami gejolak harga yang berarti. Daging sapi segar kualitas 1 bertahan stabil di angka Rp 152.000 per kg dan kualitas 2 di level Rp 140.000 per kg.