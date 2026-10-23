Cek Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah DIY kembali membuka layanan SIM Keliling serta gerai SIM khusus pada hari ini, Jumat (23/10/2026).
Layanan ini disediakan untuk mempermudah masyarakat mengurus perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa harus mengantre lama di kantor Satpas utama.
Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul untuk hari ini:
1. Kota Yogyakarta
Untuk wilayah Kota Yogyakarta, pelayanan hadir di beberapa titik strategis dengan penyesuaian jam operasional khusus hari Jumat:
Satpas Polresta Yogyakarta
Lokasi: Kantor Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE
Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)
Lokasi: Kompleks Balai Kota Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
2. Kabupaten Sleman
Khusus hari Jumat ini, pelayanan SIM di wilayah Kabupaten Sleman difokuskan di kantor Satpas utama:
Satpas Polresta Sleman
Lokasi: Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
(Catatan: Pelayanan di MPP Sleman, SIMMADE, dan SCH tidak beroperasi pada hari Jumat, 23 Oktober 2026).
Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul untuk hari ini.
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