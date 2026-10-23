JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lokasi Layanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026

Lokasi Layanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:58 WIB
Lokasi Layanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal Samsat Bantul hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun pengurusan dokumen kendaraan lainnya, sejumlah layanan Samsat Induk, Samsat Pembantu, hingga layanan Samsat Keliling beroperasi hari ini, Jumat (23/10/2026).

Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat mengurus pajak kendaraan dengan cepat tanpa harus mengantre lama.

Berikut informasi lengkap lokasi dan jam operasional pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo untuk hari ini:

Baca Juga:

1. Kabupaten Bantul
Masyarakat Bantul dapat memanfaatkan beberapa opsi titik layanan yang beroperasi pada hari Jumat ini:
Layanan Pagi & Siang

Samsat Induk Bantul
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, Layanan BPKB.
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB

Samsat Pembantu Sewon
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, Drive Thru (Roda 4).
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB

Baca Juga:

Samsat Corner BPD DIY
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan.
Lokasi: BPD Cabang Pembantu Piyungan, Srandakan, dan Kretek.
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Samsat Desa
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan.
Lokasi: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Kalurahan Argomulyo (Sedayu).
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Berikut ini jadwal lengkap lokasi pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   samsat samsat jogja samsat keliling samsat kulon progo samsat bantul samsat hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU