Lokasi Layanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun pengurusan dokumen kendaraan lainnya, sejumlah layanan Samsat Induk, Samsat Pembantu, hingga layanan Samsat Keliling beroperasi hari ini, Jumat (23/10/2026).
Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat mengurus pajak kendaraan dengan cepat tanpa harus mengantre lama.
Berikut informasi lengkap lokasi dan jam operasional pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo untuk hari ini:
1. Kabupaten Bantul
Masyarakat Bantul dapat memanfaatkan beberapa opsi titik layanan yang beroperasi pada hari Jumat ini:
Layanan Pagi & Siang
Samsat Induk Bantul
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, Layanan BPKB.
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB
Samsat Pembantu Sewon
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, Drive Thru (Roda 4).
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB
Samsat Corner BPD DIY
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan.
Lokasi: BPD Cabang Pembantu Piyungan, Srandakan, dan Kretek.
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Samsat Desa
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan.
Lokasi: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Kalurahan Argomulyo (Sedayu).
Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Berikut ini jadwal lengkap lokasi pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News