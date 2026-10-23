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Cek Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 – 08:25 WIB
Cek Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki akhir pekan, menyaksikan film di bioskop menjadi salah satu pilihan favorit warga Yogyakarta untuk melepas penat.

Pada hari ini, Jumat (23/10/2026), deretan bioskop di DIY kembali menghadirkan beragam deretan film hits, mulai dari horor, aksi, komedi, hingga film romantis modern.

Berikut adalah jadwal tayang bioskop XXI dan CGV di Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 23 Oktober 2026.

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1. Plaza Ambarrukmo XXI (Ambarrukmo Plaza)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+)
Jam Tayang: 12.00 | 14.20 | 16.40 | 19.00 | 21.20

Clayface (R17+)
Jam Tayang: 12.50 | 14.55 | 17.00 | 19.05 | 21.10

Siti Si Vampir (R13+)
Jam Tayang: 12.25 | 16.40 | 18.45 | 20.50

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Lingsir Wengi - Motel Malioboro (R13+)
Jam Tayang: 12.15 | 18.40

Pirunduk (R13+)
Jam Tayang: 12.35 | 16.30

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2026.
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