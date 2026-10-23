The Legend of Roro Jonggrang Siap Pukau Wisatawan di Candi Prambanan Malam Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Warisan Budaya Dunia UNESCO Candi Prambanan tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur cagar budaya masa lampau, tetapi juga pertunjukan seni tari kelas dunia.

Pada malam ini, Jumat (23/10/2026), para wisatawan dan pencinta seni budaya dapat menyaksikan pementasan tari kontemporer The Legend of Roro Jonggrang yang digelar di Panggung Indoor Trimurti.

Pertunjukan ini menjadi salah satu agenda seni unggulan yang memadukan keanggunan tari klasik, ritme modern, serta tata cahaya dan audiovisual yang memukau.

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Berikut ini jadwal pertunjukan Teh Legend of Roro Jonggrang hari ini, Jumat 23 Oktober 2026:

1. The Legend of Roro Jonggrang

Lokasi: Trimurti Indoor Stage

Waktu Pementasan: Pukul 19.30 WIB – Selesai

Konsep: Pementasan kontemporer yang memadukan tarian kolosal klasik dan gaya tarian modern. Didukung tata musik pengiring yang dramatis serta alur cerita mengena tentang kisah cinta Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso dalam legenda terciptanya Candi Prambanan.

Bagi Anda yang ingin menikmati malam akhir pekan di Prambanan bersama pementasan Roro Jonggrang, berikut adalah rincian harga tiketnya:

Special Class: Rp 250.000 (termasuk fasilitas beverage)

Class I: Rp 150.000

Class II: Rp 100.000

Pelajar Domestik: Rp75.000 (minimal rombongan 50 orang, syarat & ketentuan berlaku)