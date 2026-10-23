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Bermain di Sungai Bedog, Anak 11 Tahun Tewas Tenggelam

Jumat, 23 Oktober 2026 – 12:30 WIB
Bermain di Sungai Bedog, Anak 11 Tahun Tewas Tenggelam - JPNN.com Jogja
Lokasi anak tenggelam di Sungai Bedog, Kabupaten Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang anak berumur sebelas tahun tenggelam di Sungai Bedog, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (22/10).

Kronologi kejadian bermula saat korban sedang bermain di sungai bareng teman-temannya.

Beberapa saat kemudian, korban ditemukan sudah dalam kondisi tertelungkup di sisi timur sungai.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan teman-teman korban lalu menyeret tubuh korban.

Mereka kemudian meminta pertolongan warga sekitar.

"Seorang warga kemudian memeriksa kondisi korban dan mendapati denyut nadi di leher sudah tidak teraba. Dari hidung dan mulut korban juga keluar cairan berbusa," katanya, Jumat (23/10).

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Selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis dan tim inafis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Saat tubuh korban dimiringkan, keluar cairan dari hidung dan mulut sehingga tim inafis berkesimpulan korban meninggal karena tenggelam.

Seorang anak di Tamantirto, Kabupaten Bantul ditemukan tewas karena tenggelam di Sungai Bedog.
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