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Bikin Gaduh, Pria di Ngestiharjo Bantul Mengamuk Bawa Celurit

Jumat, 23 Oktober 2026 – 12:45 WIB
Bikin Gaduh, Pria di Ngestiharjo Bantul Mengamuk Bawa Celurit - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Seorang pria yang mengamuk membawa senjata tajam ditangkap polisi. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Viral di media sosial seorang pria mengamuk sambil membawa sebilah celurit di Jalan Wates, Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/10).

Peristiwa tersebut lantas membuat keramaian di sekitar lokasi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihak kepolisian telah menindaklanjuti kegaduhan tersebut.

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"Pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit telah disita untuk proses lebih lanjut," katanya, Kamis (22/10).

Menurutnya, kegaduhan berawal dari persoalan antara istri pelaku dan pria berinisial W yang dicurigai menjalin hubungan.

Pelaku yang tersulut emosinya lalu mendatangi W yang sedang bekerja di warung soto sekitar lokasi kejadian.

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"Saat ini pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kasihan," katanya.

Iptu Rita mengatakan untuk selanjutnya penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. (mcr25/jpnn)

Polisi menangkap seorang pria yang mengamuk sambil membawa celurit di sekitar warung soto. Ternyata urusan asmara.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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