Bikin Gaduh, Pria di Ngestiharjo Bantul Mengamuk Bawa Celurit

jogja.jpnn.com, BANTUL - Viral di media sosial seorang pria mengamuk sambil membawa sebilah celurit di Jalan Wates, Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/10).

Peristiwa tersebut lantas membuat keramaian di sekitar lokasi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihak kepolisian telah menindaklanjuti kegaduhan tersebut.

"Pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit telah disita untuk proses lebih lanjut," katanya, Kamis (22/10).

Menurutnya, kegaduhan berawal dari persoalan antara istri pelaku dan pria berinisial W yang dicurigai menjalin hubungan.

Pelaku yang tersulut emosinya lalu mendatangi W yang sedang bekerja di warung soto sekitar lokasi kejadian.

"Saat ini pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kasihan," katanya.

Iptu Rita mengatakan untuk selanjutnya penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. (mcr25/jpnn)