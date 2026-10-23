Mayat Perempuan Ditemukan di Pantai Krakal Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Sesosok mayat ditemukan di Pantai Krakal, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (22/10) malam.

Hasil identifikasi mengungkap identifikasi mayat perempuan tersebut bernama Khamidatul Khasanah (29) warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan pihaknya mendapatkan informasi penemuan mayat terdampar sekitar pukul 20.00 WIB.

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Selanjutnya pihak kepolisian dan tim SAR mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUD Wonosari.

"Identitas korban identik dengan KTP yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang terparkir di dekat TKP," katanya, Jumat (23/10).

Pihak berwenang kemudian berkoordinasi dengan keluarga korban untuk memastikan identitas mayat yang ditemukan.

"Pihak keluarga meyakini bahwa korban adalah benar Khamidatul Khasanah," katanya.

Keluarga korban kemudian memutuskan untuk mengambil jenazah tanpa dilakukan proses autopsi. (mcr25/jpnn)