Pengayuh Becak Tewas Tertabrak Mobil di Jalan Wonosari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pengayuh becak tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Wonosari, Tegaltandan, Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Kamis (22/10).

Kecelakaan tersebut melibatkan pengemudi mobil, pengayuh becak dan pengendara sepeda motor.

Kronologi kecelakaan bermula saat kendaraan roda empat yang dikemudikan AN (22) melaju dari arah barat ke timur.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kendaraan lalu menabrak becak yang ada di depannya.

Menurutnya, pengayuh becak bermaksud belok ke kanan sehingga tertabrak dan terlempar.

"Saat bersamaan dari arah timur ke barat melaju sepeda motor nopol AB 3611 TU. Sepeda motor tersebut kemudian menabrak becak yang terlempar ke arah kanan," ujarnya, Jumat (23/10).

Akibat kejadian tersebut pengayuh becak berinisial W meninggal dunia karena luka berat di bagian kepalanya.

"Pengayuh becak mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara," ujarnya.