Jadwal Pelayanan SIM Keliling Jogja Malam Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui jajaran Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, hingga Polres Gunungkidul kembali membuka layanan Satpas dan SIM Keliling pada hari ini, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jam operasional dan lokasi pelayanan, mengingat jadwal pelayanan pada hari Sabtu memiliki waktu yang disesuaikan serta opsi layanan malam minggu bagi masyarakat yang berhalangan di siang hari.
1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)
Bagi warga Kota Jogja, layanan siang hari dibuka di Satpas Induk, sedangkan untuk malam hari tersedia program khusus SIM MAMI (SIM Malam Minggu).
Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Satpas Polresta Yogyakarta
SIM Keliling Malam Minggu (SIM MAMI)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB
Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkud) / Sekitarnya
Catatan: Layanan SIMON PALACE ALKID siang hari serta Drive Thru SIJIDTU & MPP Balai Kota hanya beroperasi Senin hingga Jumat.
2. Kabupaten Sleman (Polresta Sleman)
Masyarakat Kabupaten Sleman yang tidak sempat melakukan perpanjangan SIM pada pagi hari dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling Malam di pusat perbelanjaan Sleman City Hall (SCH).
Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Mako Satpas Polresta Sleman
SIM Keliling Malam (SCH)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB
Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH)
Catatan: Layanan MPP Sleman dan SIMMADE (SIM Masuk Desa) tidak beroperasi pada hari Sabtu.
Berikut ini layanan SIM keliling di Jogja pada malam hari. Ada di Kota Yogyakarta, Sleman dan Gunungkidul.
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