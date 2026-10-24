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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 10:04 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Foto: Cinema XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan menjadi momen yang tepat untuk menikmati sajian film layar lebar bersama keluarga maupun sahabat. Pada hari ini, Sabtu, 24 Oktober 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta menayangkan sederet film pilihan mulai dari genre horor, aksi, komedi, hingga animasi.

Beberapa film yang mendominasi layar bioskop Jogja akhir pekan ini di antaranya horor Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, Clayface, Pirunduk, hingga film aksi Hollywood Street Fighter dan Avengers Endgame: Encore.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang lengkap di lima bioskop utama Yogyakarta untuk Sabtu, 24 Oktober 2026:

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1. Plaza Ambarukmo XXI (Ambarukmo Plaza)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+ | 100 Min)
Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

Sierra Madre (R13+ | 104 Min)
Jam Tayang: 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30

Siti Si Vampir (R13+ | 96 Min)
Jam Tayang: 12:35 | 18:55

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Pirunduk (R13+ | 103 Min)
Jam Tayang: 12:45 | 16:40

Bapak Paling Jujur (R17+ | 102 Min)
Jam Tayang: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang lengkap di lima bioskop utama Yogyakarta untuk Sabtu, 24 Oktober 2026:
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