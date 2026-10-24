Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini, Perjalanan Pulang dan Pergi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta, Klaten, Solo dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Jogja menuju Solo pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026.

1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)

05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB

2. Stasiun Lempuyangan

05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB

3. Stasiun Maguwo

05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB

4. Stasiun Brambanan

05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB