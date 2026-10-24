JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kecelakaan di Jalan Srandakan Bantul, 1 Tewas

Kecelakaan di Jalan Srandakan Bantul, 1 Tewas

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 10:20 WIB
Kecelakaan di Jalan Srandakan Bantul, 1 Tewas - JPNN.com Jogja
Korban meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Srandakan, Bantul pada Kamis (22/10). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Srandakan, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (22/10).

Pengendara sepeda motor berinisial E (39) bertabrakan dengan mobil Isuzu Panther dari arah berlawanan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan hingga terjadi adu banteng.

Baca Juga:

"Tabrakan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan. Setelah benturan, mobil Isuzu Panther oleng ke kanan hingga menabrak kios yang berada di pinggir jalan," katanya. 

Tabrakan keras mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka serius di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Kerugian materiel akibat kerusakan kendaraan keduanya ditaksir mencapai Rp 5 juta.

Baca Juga:

"Untuk penanganan lebih lanjut, perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dilimpahkan kepada petugas Unit Laka Lantas Polres Bantul," katanya. 

Pihak kepolisian masih mendalami kecelakaan yang merenggut nyawa warga Caturharjo, Pandak tersebut. (mcr25/jpnn)

Kecelakaan terjadi di Jalan Srandakan antara sepeda motor dan mobil Isuzu Panther. Pengendara sepeda motor tewas di tempat.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan polres bantul bantul jalan Srandakan kecelakaan jogja kecelakaan bantul tabrakan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU