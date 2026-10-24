Kecelakaan di Jalan Srandakan Bantul, 1 Tewas

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Srandakan, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (22/10).

Pengendara sepeda motor berinisial E (39) bertabrakan dengan mobil Isuzu Panther dari arah berlawanan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan hingga terjadi adu banteng.

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"Tabrakan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan. Setelah benturan, mobil Isuzu Panther oleng ke kanan hingga menabrak kios yang berada di pinggir jalan," katanya.

Tabrakan keras mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka serius di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Kerugian materiel akibat kerusakan kendaraan keduanya ditaksir mencapai Rp 5 juta.

"Untuk penanganan lebih lanjut, perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dilimpahkan kepada petugas Unit Laka Lantas Polres Bantul," katanya.

Pihak kepolisian masih mendalami kecelakaan yang merenggut nyawa warga Caturharjo, Pandak tersebut. (mcr25/jpnn)