Pertunjukan Ramayana Ballet Prambanan Hadir di Open Air Stage, Sabtu 24 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Candi Prambanan kembali memikat para wisatawan dan pecinta seni budaya. Tak hanya menjadi situs Warisan Budaya Dunia UNESCO yang megah, kawasan ini menyajikan seni pertunjukan tari legendaris yang memadukan keindahan sejarah dan tradisi, yakni Sendratari Ramayana Ballet Prambanan.

Pada hari ini, Sabtu, 24 Oktober 2026, pertunjukan Ramayana Ballet siap digelar di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) mulai pukul 19.30 WIB dengan latar belakang siluet tiga Candi Utama Prambanan yang anggun di bawah langit malam.

Telah dipentaskan secara berkelanjutan semenjak tahun 1961, Sendratari Ramayana Prambanan menghadirkan kisah klasik percintaan antara Rama dan Shinta serta perjuangan Rama menyelamatkan Sita dari cengkeraman Rahwana.

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Tanpa dialog kata, tontonan ini menyajikan bahasa gerak tari klasik campuran gaya Yogyakarta dan Surakarta yang dibawakan oleh lebih dari 200 penari dan musisi.

Alunan gamelan Jawa yang dimainkan secara langsung (live show) serta tata cahaya panggung yang dramatis kian memperkuat nuansa epik pementasan.

Jadwal dan Lokasi Pertunjukan Hari Ini

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Acara: Sendratari Ramayana Ballet Prambanan

Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Oktober 2026

Waktu: Pukul 19.30 WIB – selesai

Lokasi: Open Air Outdoor Stage (Panggung Terbuka Ramayana Prambanan), Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

Mengingat pertunjukan berlangsung pada akhir pekan (weekend), tarif tiket yang berlaku adalah sebagai berikut:

VIP Outdoor: Rp 500.000 (Fasilitas: Snack & Beverage)

Special Outdoor: Rp 400.000 (Fasilitas: Beverage)

Class I Outdoor: Rp 250.000

Class II Outdoor: Rp 150.000

Pelajar Domestik Outdoor: Rp 75.000 (Khusus rombongan pelajar minimal 50 orang dengan syarat & ketentuan berlaku)