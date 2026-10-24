AKBP Agus Prihadinika Resmi Jadi Kapolres Kulon Progo, Minta Dukungan Personel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo menggelar tradisi Welcome and Farewell Parade di Markas Polres Kulon Progo pada Jumat (23/10).

Acara tersebut digelar sebagai bentuk penyambutan bagi Kapolres Kulon Progo yang baru AKBP Agus Prihadinika sekaligus perpisahan dengan pejabat lama AKBP Ridho Hidayat.

AKBP Agus Prihadinika resmi mengisi posisi puncak kepemimpinan di Polres Kulon Progo menggantikan AKBP Ridho Hidayat yang kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wakapolresta Sleman.

Dalam sambutannya, AKBP Agus Prihadinika menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat sebelumnya atas kerja keras dan kepemimpinan yang solid selama menjaga kekondusifan di wilayah hukum Kulon Progo.

Ia juga memohon dukungan penuh dari seluruh jajaran jajaran anggota Polres Kulon Progo untuk bersama-sama mengemban amanah pelayanan masyarakat.

"Untuk melaksanakan tugas ke depan, saya memohon dukungan dan kerja sama seluruh personel agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik," ujar AKBP Agus Prihadinika.

Sedangkan pejabat lama AKBP Ridho Hidayat menekankan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kulon Progo selama ini tidak lepas dari dedikasi dan kerja keras seluruh anggota kepolisian setempat.

"Situasi yang aman dan terkendali tidak bisa terwujud secara tiba-tiba, tetapi harus terus diupayakan bersama," tegas AKBP Ridho saat menyampaikan salam perpisahannya.