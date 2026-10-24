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RTH Abu Bakar Ali Bakal Usung 3 Konsep Taman

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 11:15 WIB
RTH Abu Bakar Ali Bakal Usung 3 Konsep Taman - JPNN.com Jogja
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di eks parkiran Abu Bakar Ali. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meninjau progres pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lahan bekas parkiran Abu Bakar Ali, Danurejan, Kota Yogyakarta pada Jumat (23/10).

Pembangunan RTH tersebut direncanakan rampung pada akhir tahun ini.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mendorong agar pembangunan berjalan sesuai kontrak dengan pihak ketiga.

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“Jadi, harapan besar kami pembangunan bisa sesuai dengan schedule yang sudah disepakati. Kami maunya ke depan (selesai pembangunannya) bisa berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lain di sepanjang sumbu filosofis,” ujar Ni Made.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Kusno Wibowo mengungkap progres RTH sudah berjalan 40 persen.

“Dalam waktu sekitar kurang dari dua bulan lagi, pembangunan kami harapkan selesai. Jangan sampai ada pekerjaan yang terganggu," katanya.

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Lebih lanjut, Kusno menjelaskan bahwa RTH tersebut nantinya mengusung tiga konsep taman yang berbeda.

"Bagian depan atau sisi yang paling barat, konsepnya tanaman berbunga, kemudian di tengah tanaman hijau, dan di sisi timur tanaman keras atau semacam hutan kota,” katanya.

RTH di lokasi bekas parkiran Abu Bakar Ali akan mengusung tiga konsep taman berbeda, seperti apa rupanya nanti?
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TAGS   RTH Pemda DIY rth abu bakar ali ruang terbuka hijau taman Jogja abu bakar ali parkiran Abu Bakar Ali

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