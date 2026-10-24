Jogja Akhirnya Diguyur Hujan, Begini Kata BMKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah beberapa bulan dilanda kemarau, wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya akhirnya mulai diguyur hujan pada Sabtu (24/10) pagi.

Turunnya hujan ini menyegarkan kembali atmosfer Kota Gudeg dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, meskipun curah hujan yang turun tergolong tidak terlalu deras.

Hujan tampak mengguyur hampir seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai ke Klaten, Jawa Tengah.

Baca Juga: BMKG Prediksi Curah Hujan di DIY Masih Rendah Hingga Awal November 2026

Mulai dari kawasan selatan seperti Giwangan hingga ke area pusat perkantoran Pemkot Yogyakarta di Umbulharjo, hujan sudah membasahi jalanan sejak pagi hari.

Prakirawan Stasiun Meteorologi Yogyakarta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Anang Ariane mengonfirmasi bahwa fenomena hujan hari ini menjadi penanda awal masuknya periode transisi cuaca.

"Hujan di wilayah Yogyakarta hari ini menandakan masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan," ujar Anang saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Sabtu (24/10).

Kendati demikian, Anang menjelaskan bahwa hujan yang terjadi pada Sabtu pagi ini dipicu oleh dinamika dan faktor lokal, belum sepenuhnya didorong oleh masuknya angin monsun barat secara meluas.

BMKG Yogyakarta turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama memasuki masa pancaroba ini. Perubahan cuaca mendadak dan fluktuatif kerap menjadi ciri khas periode transisi dari musim kemarau ke musim hujan.