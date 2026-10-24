Otentik Fun Rally 2026 Digelar, Peserta Luar Jogja Wajib Menginap di Hotel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama komunitas motor dan mobil antik resmi menggelar ajang Otentik Fun Rally 2026 pada Sabtu (24/10).

Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai wadah menyalurkan hobi otomotif, tetapi juga memadukan unsur pariwisata, edukasi, hingga kepedulian sosial di Kota Gudeg.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan ajang ini memberikan warna baru bagi sektor pariwisata Yogyakarta melalui silaturahmi para pencinta otomotif lokal maupun luar daerah.

"Fun Rally ini merupakan kegiatan yang dipadukan antara kegiatan hobi, wisata, edukasi, dan kepedulian sosial. Fun Rally bukan masalah kecepatan, tetapi kuncinya adalah ketepatan waktu, ketepatan rute, kemampuan navigasi, analisis, serta kerja sama antara pengemudi dan navigator," ujar Budi saat memberikan sambutan pada acara Flag Off Fun Rally 2026 di Yogyakarta.

Ia juga menyambut hangat kedatangan para peserta dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memboyong kendaraan klasik dan kustom langka mereka.

Budi mengingatkan para peserta untuk tetap mengedepankan keselamatan serta menjaga etika berkendara selama menyusuri rute rally.

"Selamat datang kepada peserta dari luar kota Yogyakarta dan luar DIY yang sudah jauh-jauh berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi ajang bertukar pikiran tentang otomotif. Kami berharap seluruh peserta tetap menjaga sportifitas, keselamatan, dan yang paling penting bisa berbagi jalan dengan pengendara lainnya," tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati mengungkapkan bahwa Otentik Fun Rally 2026 diikuti oleh 60 pengendara motor serta 50 unit mobil antik maupun kustom.