Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Senin 26 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) hari ini, Senin (26/10), pihak Kepolisian Daerah DIY melalui Satpas di berbagai Polresta dan Polres jajaran kembali membuka layanan pemuatan dan perpanjangan SIM.

Layanan ini hadir di beberapa lokasi strategis, mulai dari kantor Satpas induk, layanan bus SIM Keliling, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).

Berikut detail jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah DIY untuk hari Senin, 26 Oktober 2026:

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1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Bagi warga Kota Jogja dan sekitarnya, terdapat beberapa titik opsi layanan perpanjangan SIM yang dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB:

Satpas Polresta Yogyakarta: Waktu Pelayanan 08.00 – 12.00 WIB.

SIM Keliling (SIMON PALACE): Berlokasi di Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta, buka pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP): Berlokasi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, buka pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Kabupaten Sleman (Polresta Sleman)

Warga Sleman hari ini dapat memanfaatkan layanan di Satpas utama maupun di MPP Sleman dengan waktu operasional hingga pukul 11.00 WIB:

Satpas Polresta Sleman: Pelayanan dibuka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Khusus hari ini, Senin 26 Oktober 2026, layanan SIM dibuka di MPP Sleman mulai pukul 08.00 – 11.00 WIB.