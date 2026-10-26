Catat, di Sini Lokasi Pelayanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah DIY bersama Kepolisian Daerah DIY kembali menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun pengurusan STNK.

Bagi warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, berbagai titik pelayanan Samsat Induk, Samsat Keliling, hingga Samsat Sore/Temaram resmi beroperasi pada hari ini, Senin (26/10/2026).

Berikut adalah perincian lengkap lokasi dan jam operasional layanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo khusus untuk hari Senin, 26 Oktober 2026:

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1. Kabupaten Bantul

Masyarakat Bantul dapat memilih lokasi pelayanan terdekat, mulai dari kantor induk, layanan drive thru, Samsat Desa, hingga layanan malam hari.

A. Kantor Utama & Samsat Pembantu

Samsat Induk Bantul:

Pelayanan Utama (Pajak 1 & 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, BPKB, STNK Hilang/Rusak): 08.00 – 13.00 WIB

Cek Fisik Kendaraan: 08.00 – 11.00 WIB

Samsat Pembantu Sewon:

Pelayanan (Pajak 1 & 5 Tahunan, Drive Thru Roda 4): 08.00 – 13.00 WIB

Cek Fisik Kendaraan: 08.00 – 11.00 WIB

B. Layanan Corner, Desa, & MPP (Khusus Pajak 1 Tahunan)

Samsat Corner BPD DIY: BPD Cabang Pembantu Piyungan, Srandakan, dan Kretek (Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB).

Samsat Desa: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Kalurahan Argomulyo (Sedayu) (Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB).

Samsat Corner MPP Kab. Bantul: Gedung DPMPTSP Kompleks Pemkab Bantul (Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB).

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C. Samsat Keliling & Layanan Sore/Malam

Samsat Keliling: Berlokasi di Kalurahan Srigading (Jam Pelayanan: 08.30 – 12.00 WIB).

Layanan Temaram (Samsat Malam): Berlokasi di Samsat Pembantu Sewon bagi masyarakat yang ingin bayar pajak setelah jam kerja (Jam Pelayanan: 16.00 – 20.00 WIB).

Layanan Jempol Si Panda, SABITA, dan SOS tidak terjadwal untuk hari Senin, 26 Oktober 2026.