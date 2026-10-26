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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 26 Oktober 2026: Dari Horor Hingga Aksi

Senin, 26 Oktober 2026 – 06:08 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 26 Oktober 2026: Dari Horor Hingga Aksi - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki awal pekan, menyaksikan film bioskop favorit bisa menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran. Pada hari ini, Senin (26/10/2026), jajaran bioskop ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan beragam pilihan genre film menarik, mulai dari drama, komedi, hingga aksi blockbuster dan horor mencekam.

Berikut adalah daftar perincian jadwal tayang film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini:

1. Plaza Ambarrukmo (Ambarrukmo XXI)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (13+) | Horor
Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

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Pirunduk (13+) | Horor
Jam Tayang: 12:30 | 16:35 | 20:40

Clayface (17+) | Thriller/Sci-Fi
Jam Tayang: 12:35 | 16:45 | 20:55

Resident Evil (17+) | Aksi/Horor
Jam Tayang: 12:45 | 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:25

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Bapak Paling Jujur (13+) | Komedi
Jam Tayang: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Lingsir Wengi - Motel Malioboro (17+) | Horor
Jam Tayang: 14:30 | 18:35

Berikut adalah daftar perincian jadwal tayang film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Senin 26 Oktober 2026.
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