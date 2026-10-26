Target LOS Belum Tercapai, Pemkot Jogja Perbanyak Acara yang Mengundang Turis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan atau length of stay (LOS) di wilayahnya.

Saat ini, angka LOS di Kota Gudeg berada di rata-rata 1,77 hari per orang dan ditargetkan dapat meningkat hingga menjadi dua hari.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati mengatakan salah satu strategi utama untuk mendongkrak lama tinggal wisatawan adalah dengan memperbanyak kegiatan atau event yang mampu menghadirkan peserta dari luar daerah.

Salah satu contohnya adalah kegiatan Fun Rally yang diselenggarakan pada 24–25 Oktober lalu.

"Length of stay-nya sekarang ini belum mencapai target, rata-rata baru 1,77 hari, belum sampai dua hari. Nah, dengan adanya event semacam itu yang bisa diselenggarakan lebih dari satu hari atau dua hari, diharapkan bisa menambah lama tinggal," kata Lucia di Yogyakarta, Minggu (25/10).

Lucia menjelaskan kewajiban menginap di hotel wilayah Kota Yogyakarta menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang berasal dari luar daerah.

Kehadiran para peserta beserta komunitas dan keluarganya terbukti efektif dalam mendorong peningkatkan lama tinggal wisatawan.

“Branding dan pengungkit utama pergerakan perekonomian adalah di pariwisata dan itu tercapai apabila ada dampak ke length of stay yang makin naik," imbuhnya.