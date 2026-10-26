Aktivitas Gunung Merapi Masih Tinggi, BPPTKG Imbau Masyarakat Tetap Waspada

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Merapi selama periode 16–22 Oktober 2026 masih tergolong cukup tinggi.

Gunung yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini mencatatkan aktivitas erupsi efusif dengan status yang masih dipertahankan pada level 3 atau siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan data pemantauan yang menunjukkan suplai magma di tubuh Gunung Merapi hingga saat ini masih berlangsung.

Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya Awan Panas Guguran (APG) di dalam wilayah daerah potensi bahaya.

"Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Berdasarkan hasil pengamatan visual maupun instrumental, status aktivitas tetap dalam tingkat Siaga," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya.

BPPTKG menetapkan daerah potensi bahaya saat ini berada di beberapa sektor:

Sektor Selatan–Barat Daya: Meliputi Sungai Boyong (maksimal 5 km), serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (maksimal 7 km).

Sektor Tenggara: Meliputi Sungai Woro (maksimal 3 km) dan Sungai Gendol (maksimal 5 km).

Radius Puncak: Lontaran material vulkanik jika terjadi letusan eksplosif diperkirakan dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Secara visual, cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, serta berkabut pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan pengamatan, asap kawah berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga sedang bertekanan lemah teramati membumbung setinggi 25 meter hingga 250 meter dari puncak kawah.