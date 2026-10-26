Gelar Operasi Progo 2026, Polres Bantul Pakai 2 Metode Penindakan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi akan menggelar Operasi Patuh Progo 2026 di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai hari ini.

Operasi lalu lintas tersebut dilaksanakan selama 14 hari, pada 26 Oktober hingga berakhir 8 November 2026.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan sepanjang 2025 angka pelanggaran lalu lintas menjadi sorotan, yaitu mencapai 4.571 pelanggaran.

"Pada Operasi Patuh Progo 2026, penindakan dilakukan menggunakan metode elektronik atau ETLE serta teguran secara simpatik terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas," katanya pada Senin (26/10).

Kepolisian Bantul akan menerjunkan 150 personelnya dalam operasi dua pekan ke depan.

Kapolres berharap masyarakat mengutamakan keselamatan berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas.

"Polres Bantul berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas makin meningkat sehingga pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan," katanya.

Tahun lalu pelanggaran lalu lintas didominasi kendaraan roda dua berupa melawan arus, penggunaan knalpot brong, tanpa TNKB serta helm tidak standar. (mcr25/jpnn)