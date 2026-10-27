Jadwal Pelayanan SIM Keliling dan Satpas di DIY Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kepolisian di DIY melalui jajaran Satpas Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, dan Polres Gunungkidul menghadirkan berbagai layanan pemuatan SIM untuk memudahkan warga pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2026.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta hari ini:

1. Kota Yogyakarta

Masyarakat Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan beberapa titik pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi hingga siang hari:

Satpas Polresta Yogyakarta

Lokasi: Satpas Polresta Yogyakarta

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul)

Lokasi: Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)

Lokasi: Kompleks Balai Kota Yogyakarta

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

2. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Kabupaten Sleman, selain pelayanan di kantor Satpas, petugas menyelenggarakan layanan keliling SIMMADE (SIM Masuk Desa):

Satpas Polresta Sleman

Lokasi: Satpas Polresta Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi Khusus Hari Ini: Halaman Mitra 10

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

3. Kabupaten Gunungkidul

Warga Kabupaten Gunungkidul juga dapat memanfaatkan layanan lokal Satpas maupun program jemput bola SIMMADE:

Satpas Polres Gunungkidul

Lokasi: Satpas Polres Gunungkidul

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB