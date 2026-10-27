Jadwal Pelayanan SIM Keliling dan Satpas di DIY Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kepolisian di DIY melalui jajaran Satpas Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, dan Polres Gunungkidul menghadirkan berbagai layanan pemuatan SIM untuk memudahkan warga pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2026.
Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta hari ini:
1. Kota Yogyakarta
Masyarakat Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan beberapa titik pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi hingga siang hari:
Satpas Polresta Yogyakarta
Lokasi: Satpas Polresta Yogyakarta
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul)
Lokasi: Alun-Alun Kidul Yogyakarta
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)
Lokasi: Kompleks Balai Kota Yogyakarta
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
2. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Kabupaten Sleman, selain pelayanan di kantor Satpas, petugas menyelenggarakan layanan keliling SIMMADE (SIM Masuk Desa):
Satpas Polresta Sleman
Lokasi: Satpas Polresta Sleman
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi Khusus Hari Ini: Halaman Mitra 10
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
3. Kabupaten Gunungkidul
Warga Kabupaten Gunungkidul juga dapat memanfaatkan layanan lokal Satpas maupun program jemput bola SIMMADE:
Satpas Polres Gunungkidul
Lokasi: Satpas Polres Gunungkidul
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta hari ini.
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