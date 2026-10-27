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Informasi Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 – 08:08 WIB
Informasi Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang dengan menonton bioskop, berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop favorit di DIY untuk hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Pilihan film yang ditawarkan hari ini sangat beragam, mulai dari genre horor lokal seperti Kuasa Gelap: Perjanjian Darah dan Lingsir Wengi - Motel Malioboro, hingga jajaran film laga dan fantasi internasional seperti Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, dan Street Fighter.

1. Plaza Ambarukmo (Plaza Ambarukmo XXI)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (108 Min | R17+)
Jadwal: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

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Clayface (94 Min | R17+)
Jadwal: 12:05 | 16:15

Resident Evil (104 Min | R13+)
Jadwal: 12:10 | 16:10 | 20:10

Siti Si Vampir (103 Min | R13+)
Jadwal: 12:15 | 14:20 | 16:25 | 18:30 | 20:35

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Bapak Paling Jujur (102 Min | R17+)
Jadwal: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Lingsir Wengi - Motel Malioboro (100 Min | R17+)
Jadwal: 14:05 | 18:05

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2026.
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