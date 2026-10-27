Pelanggan Soto Dikejar Juru Parkir, Polisi Ungkap Kronologinya

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pelanggan soto terlibat perselisihan dengan juru parkir. Pengemudi mobil dikejar juru parkir karena dianggap tidak mau membayar jasa parkir.

Peristiwa tersebut awalnya terjadi di warung soto yang berlokasi di Jalan Wijayakusuma pada Senin (26/10).

Setelah membeli soto, pengemudi mobil meninggalkan lokasi. Namun, ia dikejar oleh juru parkir.

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Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan juru parkir mengejar lalu mengetuk kaca mobil tersebut.

Video juru parkir mengejak mobil tersebut kemudian viral di media sosial. Polisi lantas meminta keterangan juru parkir.

"Berdasarkan keterangan awal, juru parkir menyampaikan bahwa tindakannya dilakukan untuk mengungkapkan keberatan karena merasa tidak mendapat tanggapan dari pengemudi," katanya.

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Polisi juga telah berkomunikasi dengan pengemudi. Namun, ia menganggap persoalan tersebut telah selesai sehingga enggan hadir ke Polsek Mlati.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi yang baik dalam menghadapi permasalahan sehingga terhindar dari hal-hal tak diinginkan.