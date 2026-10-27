JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pelanggan Soto Dikejar Juru Parkir, Polisi Ungkap Kronologinya

Pelanggan Soto Dikejar Juru Parkir, Polisi Ungkap Kronologinya

Selasa, 27 Oktober 2026 – 11:59 WIB
Pelanggan Soto Dikejar Juru Parkir, Polisi Ungkap Kronologinya - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Parkir di Yogyakarta. Foto: Dokumen JPNN

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pelanggan soto terlibat perselisihan dengan juru parkir. Pengemudi mobil dikejar juru parkir karena dianggap tidak mau membayar jasa parkir.

Peristiwa tersebut awalnya terjadi di warung soto yang berlokasi di Jalan Wijayakusuma pada Senin (26/10).

Setelah membeli soto, pengemudi mobil meninggalkan lokasi. Namun, ia dikejar oleh juru parkir.

Baca Juga:

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan juru parkir mengejar lalu mengetuk kaca mobil tersebut.

Video juru parkir mengejak mobil tersebut kemudian viral di media sosial. Polisi lantas meminta keterangan juru parkir.

"Berdasarkan keterangan awal, juru parkir menyampaikan bahwa tindakannya dilakukan untuk mengungkapkan keberatan karena merasa tidak mendapat tanggapan dari pengemudi," katanya.

Baca Juga:

Polisi juga telah berkomunikasi dengan pengemudi. Namun, ia menganggap persoalan tersebut telah selesai sehingga enggan hadir ke Polsek Mlati.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi yang baik dalam menghadapi permasalahan sehingga terhindar dari hal-hal tak diinginkan.

Seorang pengemudi mobil dikejar juru parkir karena dianggap tidak membayar jasa parkir.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sleman parkir juru parkir polresta sleman juru parkir di sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU