Titik Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas di Kulon Progo, Polisi Siaga

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Bagi para pengguna jalan yang beraktivitas atau melintasi wilayah Kabupaten Kulon Progo, DIY, kini dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan.

Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo merilis pemetaan resmi titik-titik dan ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Penetapan lokasi rawan ini menjadi landasan utama diterjunkannya 140 personel gabungan dalam Operasi Patuh Progo 2026 yang digelar selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satlantas Polres Kulon Progo Ipda Bambang membeberkan pemetaan wilayah yang terbagi dalam dua kategori utama.

Pertama, titik rawan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Lokasi ini menjadi perhatian khusus karena kerap terjadi kecelakaan berakibat fatal, yaitu di Jalan Nasional Wates–Yogyakarta, Jalan Nasional Wates–Purworejo, Wilayah Kapanewon Sentolo, dan Wilayah Kapanewon Temon.

Kedua, titik rawan pelanggaran lalu lintas yang juga bisa memicu kecelakaan. Lokasi yang tercatat paling tinggi tingkat pelanggarannya ada di Kawasan Teteg Barat, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.

Menariknya, kecelakaan di jalur-jalur rawan tersebut mayoritas bukan disebabkan oleh fasilitas jalan yang rusak.

"Secara fisik, kondisi ruas jalan terbilang baik dan mulus serta lampu penerangan sudah menyala dengan baik. Kebanyakan kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (human error)," tegas Ipda Bambang.