Pangdam Mataram Bertemu Sultan HB X, Bahas Rencana Pembangunan Kodam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XXVI/Mataram rencananya dibangun di daerah Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga mengatakan pembangunan makodam akan memakan lahan sekitar sembilan hektare.

Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Selasa (27/10).

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Kendati demikian, pihaknya belum memastikan titik lokasi komplek markas komando, badan pelaksana dan berbagai fasilitas perumahan tersebut nantinya.

"Makanya kami lapor Ngarsa Dalem dahulu. Nanti kami akan diskusi dengan kelurahan juga," kata Drajad seusai bertemu Sultan HB X di Kantor Gubernur DIY.

Setelah rencana pembangunan rampung, pihaknya baru akan melapor kepada Menteri Pertahanan.

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Saat ini, rencana pembangunan makodam masih membutuhkan survei, koordinasi hingga penyusunan perencanaan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan proses pengurusan lahan tetap harus melewati prosedur yang berlaku.