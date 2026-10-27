Rencana Pemkab Sleman untuk Mengatasi Banjir Menahun di Seturan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah memulai rencana strategis untuk menuntaskan persoalan banjir langganan yang telah menggenangi kawasan Seturan Raya dan Perumahan Depok Indah selama puluhan tahun.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman bakal merevitalisasi serta membangun saluran drainase terpadu dengan anggaran lebih dari Rp 2 miliar.

Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman DPUPKP Kabupaten Sleman Marwoto menjelaskan bahwa proyek penanganan ini menyasar sejumlah titik vital, termasuk Saluran Gidong dan kawasan Pulodadi.

Genangan air di wilayah tersebut selama ini dikeluhkan warga karena alirannya terhambat oleh keberadaan Selokan Mataram.

"Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih untuk satu paket pengerjaan terpadu yang mencakup beberapa subkegiatan infrastruktur," ujar Marwoto di Sleman.

Dia mengatakan pengerjaan fisik utama dari proyek ini meliputi revitalisasi gorong-gorong di bawah Jalan Seturan Raya dan perbaikan Saluran Gidong Sleman-Mataram ke arah timur.

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Dengan pembangunan tersebut, aliran air diarahkan langsung menuju badan air Sungai Tambakbayo guna menghubungkan kawasan tangkapan air.

Selain itu, akan dilakukan perbaikan saluran pembuangan akhir (outfall) di kawasan Pulodadi, tepatnya di sebelah timur UPN Veteran Yogyakarta.