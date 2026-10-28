Ratusan Mahasiswa Jogja Hari Ini Demo di Nol Kilometer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan berbagai elemen gerakan di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (28/10).

Demonstrasi serentak ini juga digelar di sejumlah kota bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Aksi ini menjadi momentum penyampaian berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Aksi damai mahasiswa tersebut dimulai dari eks parkiran Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer. Dari berbagai sumber yang dihimpun demonstrasi dimulai pukul 10.00 WIB.

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Beberapa tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan dalam demonstrasi hari ini, yaitu mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, efisiensi anggaran, penghentian program MBG hingga menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebelumnya mengatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar penyampaiannya tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum.

“Ya, demo itu kan tidak dilarang. Kalau saya membatasi, kan, tidak bisa," kata Sri Sultan, Selasa (27/10).

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Kepala Satpol PP DIY Bagas Senoadji mengingatkan peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban.

“Penyampaian aspirasi itu diperbolehkan. Namun, jangan sampai merusak fasilitas umum atau aset milik pemerintah,” ucapnya.