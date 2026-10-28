Demo di Jogja Hari Ini, Massa Aksi Diminta Tak Merusak Fasum
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mahasiswa dan elemen gerakan di Jogja menggelar demonstrasi di Titik Nol Kilometer pada Rabu siang (28/10).
Mahasiswa dari berbagai kampus itu membawa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak untuk menghentikan program makan bergizi gratis (MBG), menurunkan harga barang kebutuhan pokok, dan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Putri sulung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi berharap demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai.
Dia meminta penyampaian aspirasi dilakukan tanpa merusak fasilitas umum.
"Semoga aspirasi masyarakat tercapai. Mari bersama-sama menjaga Jogja," katanya, Selasa (27/10).
GKR Mangkubumi juga berharap semua pihak yang terlibat dapat menjalankan kewenangannya dengan baik agar aksi berjalan sesuai rencana.
Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan anggota kepolisian yang bertugas bakal mengawal aksi mahasiswa agar berjalan kondusif.
"Kami dari Polda DIY siap memberikan pelayanan secara humanis agar aksi esok hari dapat berjalan dengan lancar dan aman, baik bagi peserta aksi maupun masyarakat Yogyakarta," kata Ihsan.
Sejumlah mahasiswa akan menggelar demonstrasi hari ini di Kota Yogyakarta. Penyampaian aspirasi diminta berjalan tertib dan tidak merusak fasum.
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