Dilantik Jadi Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Ridho Kresna Ungkap Program Prioritas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ridho Kresna Wattimena resmi menjabat sebagai Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Pelantikannya berlangsung di Graha Diktisaintek, Jakarta pada Selasa (27/10).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjabat sebagai rektor UPN Veteran Jogja periode 2026-2030.

Seusai dilantik, Ridho sudah ditunggu banyak agenda dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

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Pada awal kepemimpinannya, Ridho memprioritaskan meningkatkan jumlah guru besar sebagai bagian dari penguatan kapasitas akademik dan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi.

“Program prioritas yang paling segera adalah mengejar jumlah guru besar yang saat ini masih sangat kurang,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat kapasitas akademik UPN Veteran Yogyakarta dalam menghadapi persaingan antarperguruan tinggi.

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Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Badri Munir Sukoco berharap pimpinan perguruan tinggi mampu berkolaborasi dan menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil optimal tanpa pelaksanaan yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab,” katanya.