Pemkab Bantul Mengajukan 100 Formasi CPNS, tetapi Belum Direspons Pusat

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pengajuan 100 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.

Usulan yang telah dikirimkan sejak pertengahan tahun tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan atau keputusan resmi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul Reni Mariastuti menyampaikan bahwa pengajuan formasi dilakukan sekitar bulan Juli 2026.

Baca Juga: Bupati Gunungkidul Serahkan SK Alih Tugas 33 Guru PNS

"Pengajuan 100 itu di sekitar bulan ke-7 tahun ini, sampai dengan saat ini belum ada, belum turun," kata Reni di Bantul, Rabu (28/10).

Reni menjelaskan usulan 100 formasi tersebut difokuskan untuk jalur CPNS murni, bukan merupakan bagian dari pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu.

Adapun komposisi formasi yang diajukan mencakup 40 persen tenaga pendidik, 30 persen tenaga kesehatan, dan 30 persen tenaga teknis.

Langkah pengajuan ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan posisi setelah sekitar 400 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bantul memasuki masa pensiun pada tahun 2026.

Meski demikian, Reni menegaskan bahwa jumlah formasi yang diusulkan tidak serta merta menyesuaikan total pegawai yang pensiun.