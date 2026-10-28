Kericuhan Pecah di Malioboro, Toko-Toko Tutup Lebih Awal
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kericuhan pecah di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pascaaksi damai di Titik Nol Kilometer pada Rabu (28/10) malam.
Dua kelompok massa berpakaian hitam bentrok sejak pukul 18.00 WIB.
Situasi makin mencekam dengan adanya lemparan kembang api, petasan hingga massa yang membawa benda tumpul.
Akibat keributan tersebut toko yang ada di kawasan Malioboro kompak menutup dagangan mereka lebih awal. Langkah tersebut diambil untuk mencegah timbulnya kerusakan maupun korban jiwa.
Sebagian gerai ditutup rapat. Bahkan ada yang memasang pagar besi di depan pintu masuk.
Keributan ini juga berdampak pada pegawai toko. Mereka terjebak karena akses keluar kawasan Malioboro masih terblokir akibat gesekan tersebut.
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Bentrokan masih terpantau berlangsung hingga pukul 20.00 WIB.
Aparat kepolisian mengenakan rompi pelindung bersiaga di sekitar lokasi. (mcr25/jpnn)
Kericuhan pecah di kawasan Malioboro pada Rabu malam (28/10). Dua kelompok berbaju hitam terlibat bentrok.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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