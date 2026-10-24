Massa Tak Dikenal Muncul, Demo di Malioboro Ricuh, Ada yang Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparat kepolisian menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada Rabu (28/10) malam. Kericuhan tersebut mulai pecah sekitar pukul 18.00 WIB.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan membeberkan kronologi keributan yang terjadi sepanjang Jalan Malioboro tersebut.

Menurut Ihsan, massa aksi damai 28 Oktober telah membubarkan diri pada sore hari, setelah mereka membacakan sikap dan tuntutan di Titik Nol Kilometer.

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Akan tetapi, menjelang malang ada sekelompok massa yang tak dikenal menuju depan gedung DPRD DIY. Kericuhan kemudian makin meluas di kawasan Sumbu Filosofi tersebut.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada elemen mahasiswa dan pemuda yang telah melaksanakan aksi dengan tertib dan damai. Tadi setelah pukul 17.00 WIB mereka membubarkan diri di Titik Nol Kilometer," kata Ihsan.

Ihsan mengatakan kericuhan mulai terjadi saat ada sekelompok orang di depan gedung DPRD DIY yang melakukan provokasi dengan melempar petasan, batu dan kembang api.

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"Termasuk melempar ke arah petugas parkir di wilayah Jalan Perwakilan sehingga terjadi keributan antara massa tak dikenal dan petugas parkir," katanya.

Polisi kemudian turun untuk memukul mundur massa ke arah utara menuju Jalan Mangkubumi.