Guru Besar UGM Ikut Orasi, Membakar Semangat Massa Aksi di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Demonstrasi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda berlangsung di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Rabu (28/10).

Aksi penyampaian aspirasi ini diikuti mahasiswa dari berbagai kampus, gerakan masyarakat sipil hingga suporter sepak bola di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mereka bersatu dalam payung yang sama menyuarakan protes terhadap berbagai kebijakan selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

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Sejak pukul 14.00 WIB massa aksi mulai memadati perempatan Titik Nol Kilometer.

Secara tertib dan bergiliran perwakilan elemen masyarakat berorasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

Dalam orasinya, dosen UGM yang akrab disapa Uceng itu meminta para muda untuk membangun sumpahnya sendiri.

"Tidak ada gunanya berbangsa satu ketika bangsa ini dipecah lalu yang memperoleh keuntungan terbesar adalah kaum oligarki," kata Uceng di hadapan ratusan massa aksi.

Dia mendorong agar semua pihak tetap berpikir ktitis melihat realitas saat ini.