Buntut Kericuhan di Malioboro, Fasilitas Umum Banyak yang Dirusak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah fasilitas umum atau fasum di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta rusak akibat kericuhan pada Rabu malam (28/10).

Sejumlah bangunan yang ada di kawasan Malioboro, tepatnya di sekitar gedung DPRD DIY, terpantau rusak ringan, sedang hingga parah.

Mesin ATM dan halte Trans Jogja tampak rusak parah karena amukan massa. Kerusakan lainnya terjadi pada tiang lampu, pagar tanaman hingga rambu lalu lintas.

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Tindakan vandalisme juga tampak di berbagai pagar hingga tembok.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan kericuhan bermula saat massa yang tidak dikenal muncul di depan gedung DPRD DIY dan melakan sejumlah tindakan provokasi.

Menurut dia, massa itu tiba-tiba muncul dari arah barat.

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"Jadi, mereka datang tanpa orasi. Langsung melakukan provokasi dengan melempar kembang api ke arah juru parkir dan gedung DPRD," kata Ihsan.

Dia menyebut kerugian turut dialami sejumlah pedagang di kawasan Malioboro.