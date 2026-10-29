Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Kepolisian Daerah DIY kembali membuka berbagai titik layanan perpanjangan SIM pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.

Untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, layanan perpanjangan SIM dihadirkan melalui beberapa skema, mulai dari kantor Satpas resmi, bus SIM Keliling, layanan Drive Thru, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul khusus untuk hari Kamis, 29 Oktober 2026:

1. Wilayah Kota Yogyakarta

Bagi warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya, terdapat beberapa alternatif lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi hingga siang hari:

Satpas Polresta Yogyakarta

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul)

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Yogyakarta

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sleman

Masyarakat di kawasan Sleman dapat mendatangi Satpas Polresta Sleman maupun titik MPP yang beroperasi pada hari ini:

Satpas Polresta Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kantor Satpas maupun program SIM Masuk Desa (SIMMADE) di lokasi berikut:

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: Balai Kalurahan Siraman, Wonosari

Waktu Pelayanan: 09.00 WIB – Selesai

Syarat dan Catatan Penting Perpanjangan SIM

Layanan SIM Keliling dan MPP umumnya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Pemohon diimbau membawa dokumen pendukung seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama beserta fotokopi, serta surat keterangan sehat dan psikologi sesuai ketentuan.