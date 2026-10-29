Lokasi dan Jadwal Layanan Samsat di Jogja Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kepolisian dan Jasa Raharja kembali menghadirkan berbagai opsi layanan Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.
Kehadiran titik-titik pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor dalam mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, perpanjangan STNK, hingga pengurusan administrasi kendaraan lainnya tanpa harus mengantre panjang di kantor utama.
Berikut adalah perincian lengkap lokasi dan jadwal operasional layanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo untuk hari Kamis, 29 Oktober 2026:
1. Layanan Samsat di Kabupaten Bantul
Masyarakat Bantul dapat memanfaatkan beberapa opsi titik layanan sesuai dengan jenis pengurusan pajak yang dibutuhkan:
a. Layanan Tatap Muka & Gedung Utama
Samsat Induk Bantul
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi (Masuk/Keluar), STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, dan Layanan BPKB.
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)
Samsat Pembantu Sewon
Jenis Layanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, dan Drive Thru (Roda 4).
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)
b. Layanan Corner, Desa, & MPP
Samsat Corner BPD DIY (Pajak 1 Tahunan)
Lokasi: BPD Cabang Pembantu Piyungan, BPD Cabang Pembantu Srandakan, dan BPD Cabang Pembantu Kretek.
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB
Samsat Desa (Pajak 1 Tahunan)
Lokasi: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Kalurahan Argomulyo (Sedayu).
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB
Samsat Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Bantul (Pajak 1 Tahunan)
Lokasi: Gedung DPMPTSP Kab. Bantul
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB
c. Layanan Mobile & Malam Hari (Bantul)
Samsat Keliling (Pajak 1 Tahunan)
Lokasi Hari Ini: Kalurahan Bangunjiwo
Jam Pelayanan: 08.30 – 12.00 WIB
Layanan Temaram (Pajak 1 Tahunan - Sore/Malam)
Lokasi: Samsat Pembantu Sewon
Jam Pelayanan: 16.00 – 20.00 WIB
Informasi & Aduan Samsat Bantul: 0821-3545-6392
2. Layanan Samsat di Kabupaten Kulon Progo
Untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo, pelayanan pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan di Samsat Induk/KPWD Kulon Progo maupun titik layanan reguler setempat.
Berikut ini jadwal lengkap lokasi dan waktu pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.
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