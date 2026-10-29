Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda para pencinta film di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, sejumlah bioskop favorit kembali menghadirkan deretan film populer untuk mengisi waktu luang Anda hari ini, Kamis (29/10).

Layar lebar Jogja diramaikan oleh berbagai pilihan genre, mulai dari horor mencekam The Doll Ghawiah dan Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, drama emosional Laut Bercerita, petualangan Whalefall, hingga tayangan spesial konser film musik.

Berikut adalah rangkuman jadwal lengkap penayangan film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari Kamis, 29 Oktober 2026:

1. Plaza Ambarukmo (Ambarukmo XXI / Cinema)

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (110 Menit | R17+)

Jadwal Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

The Doll Ghawiah (135 Menit | R17+)

Jadwal Tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45

Laut Bercerita (102 Menit | R17+)

Jadwal Tayang: 12:15, 13:15, 14:50, 15:50, 17:25, 18:25, 20:00, 21:00

Lingsir Wengi - Motel Malioboro (103 Menit | R13+)

Jadwal Tayang: 12:20, 18:30

Bapak Paling Jujur (96 Menit | R13+)

Jadwal Tayang: 14:25, 20:35